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Espreso.tvМирВ Гонконге началась общегородская забастовка: отменены сотни авиарейсов

В Гонконге началась общегородская забастовка: отменены сотни авиарейсов

В Гонконге началась забастовка, в которой могут принять участие 500 тысяч гражданских служащих

Как сообщает DW , тысячи противников законопроекта об экстрадиции нарушили транспортное сообщение в городе.

Протестующие блокировали дороги и тоннели, а также нарушили движение метро и автобусов, чтобы заставить правительство выполнить их требования.

В международном аэропорту отменено более 200 рейсов различных авиакомпаний. Здесь работает только одна взлетно-посадочная полоса.

Забастовка может полностью парализовать Гонконг - один из крупнейших азиатских финансовых центров.

Накануне официальное китайское агентство Синьхуа предупредило, что "центральное правительство не будет сидеть сложа руки" и не позволит протестам продолжаться.

В субботу и воскресенье в Гонконге состоялись очередные массовые акции протеста. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, 44 человека были задержаны.

Глава администрации Гонконга Керри Лем заявила, что в результате протестных выступлений ситуация в обществе стала опасной и нестабильной. По ее словам, протестующие бросают вызов национальному суверенитету страны.

Лем напомнила, что администрация отказалась от рассмотрения поправок к закону об экстрадиции.

В то же время она отметила, что выполнение некоторых требований демонстрантов, в частности амнистирования арестованных, неприемлемо.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона об экстрадиции лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай. Через месяц после начала акций глава администрации Керри Лем объявила, что закон об экстрадиции "мертвый", и призвала протестующих начать переговоры "без предварительных условий".

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