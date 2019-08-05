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Espreso.tvОбществоВ Беларуси назвали дату выборов президента

В Беларуси назвали дату выборов президента

Выборы президента Беларуси могут состояться 30 августа 2020 года

Об этом сказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ, передает Интерфакс-Украина .

"Это, думаю, с большой вероятностью и будет датой выборов президента. Да, это лето. Но 30 августа - это день, когда все, в основном, приезжают (на место своей регистрации - ред.). По крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Население, в основном, будет находиться по месту своей регистрации ", - сообщила Ермошина.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК внесла президенту Беларуси Александру Лукашенко предложение о проведении в ноябре досрочных парламентских выборов - в верхнюю палату (Совет республики) - 7 ноября, в нижнюю (Палата представителей) - 17 ноября 2019 года.

  • Напомним действующий президент Беларуси Александр Лукашенко до этого заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах.
  • Лукашенко стал президентом в 1994 году, и уже через два года провел референдум, изменил конституцию, значительно расширив свои полномочия и распустил оппозиционный парламент.

 

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