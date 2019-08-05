Умер главный идеолог режима красных кхмеров

5 августа, 2019, 12:26

В воскресенье, 4 августа, в возрасте 93 лет скончался один из организаторов геноцида в Камбодже и ближайший соратник лидера режима красных кхмеров Пол Пота Нуон Чеа

Об этом агентству AFP сообщил представитель трибунала в Камбодже, приговорившего Чеа к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

"Мы можем подтвердить, что подсудимый Нуон Чеа ... умер сегодня вечером, 4 августа 2019 года, в больнице кхмерского-советской дружбы", - заявили в суде.

Причина смерти Нуон Чеа, также известного как "брат№ 2", неизвестна.

В результате правления режима красных кхмеров под руководством "брата № 1" Пол Пота в период с 1975 по 1979 годы от принудительного труда, голода, пыток и массовых казней погибли около двух миллионов камбоджийцев.

Нуон Чеа, которого считали главным идеологом красных кхмеров, после поражения режима сбежал в Таиланд. В 1998 году сдался властям. Его арестовали спустя почти десять лет - в 2007 году по обвинению в геноциде.

В 2018 году Нуон Чеа и бывший руководитель Кампучии Кхиеу Сампхан были признаны виновными в геноциде мусульман народности чам и этнических вьетнамцев.

Красные кхмеры - неофициальное название коммунистической течения аграрного направления в коммунистическом движении в Камбодже. Их идеология базировалась на маоизм, неприятии всего западного и современного.