Украине еще надо накопить 4 млрд кубометров газа для безопасного прохождения зимы, - Нафтогаз

5 августа, 2019, 10:58

В подземные хранилища газа Украины закачали уже более 16 млрд кубометров газа. Для беспроблемного прохождения отопительного сезона зимой необходимо закачать меньше 4 млрд кубометров

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Так, по данным компании, в настоящее время в хранилищах газа находится 16,17 млрд кубометре газа. С начала лета государственная компания ежедневно закачивает в хранилища в среднем 74 млн кубометров газа.

"В подземные хранилища газа нужно закачать 20 млрд куб. м газа. Такие объемы достаточны, чтобы пройти отопительный сезон любого сценария развития событий ", - сообщили в Нафтогазе.