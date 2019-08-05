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Espreso.tvОбществоУкраине еще надо накопить 4 млрд кубометров газа для безопасного прохождения зимы, - Нафтогаз

Украине еще надо накопить 4 млрд кубометров газа для безопасного прохождения зимы, - Нафтогаз


фото: REUTERS
В подземные хранилища газа Украины закачали уже более 16 млрд кубометров газа. Для беспроблемного прохождения отопительного сезона зимой необходимо закачать меньше 4 млрд кубометров

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Так, по данным компании, в настоящее время в хранилищах газа находится 16,17 млрд кубометре газа. С начала лета государственная компания ежедневно закачивает в хранилища в среднем 74 млн кубометров газа.

"В подземные хранилища газа нужно закачать 20 млрд куб. м газа. Такие объемы достаточны, чтобы пройти отопительный сезон любого сценария развития событий ", - сообщили в Нафтогазе.

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