//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина просит у США больше "Джавелин", - Тейлор

Украина просит у США больше "Джавелин", - Тейлор


фото: REUTERS
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin

Об этом в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Напомним, 16 ноября 2017 года Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $ 350 млн на оборонные нужды Украины. Кроме того, Вашингтон также одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018 года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать