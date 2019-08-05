Украина просит у США больше "Джавелин", - Тейлор

5 августа, 2019, 13:55

Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin

Об этом в интервью Радио Свобода временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Напомним, 16 ноября 2017 года Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $ 350 млн на оборонные нужды Украины. Кроме того, Вашингтон также одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018 года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае прошли их первые испытания.