Украина получит полмиллиона доз вакцин против гриппа, - МОЗ

5 августа, 2019, 13:24

В Минздраве напоминают, что одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни на протяжении всего сезона

О таких планах сообщили представители производителей вакцин во время встречи с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, представителями Центра общественного здоровья, Гослекслужбы, Государственного экспертного центра, дистрибьюторов вакцин, аптечных сетей, общественных организаций и активистов, передает пресс-служба МОЗ.

Ориентировочно вакцины против гриппа поступят в Украину в октябре - прогнозируют производители вакцин. Такой срок обусловлен тем, что в этом году Всемирная организация здравоохранения поздно предоставила штаммовый состав вирусов производителям вакцин. В то же время упрощенный электронный механизм подачи регистрационной формы для вакцин против гриппа, внедренный Государственным экспертным центром, будет способствовать ускорению их поступления.

Вакцину можно будет приобрести в аптеках за свой счет и получить прививки у врача. В Минздраве отмечают, что также вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Одна прививка снижает риск заболеваемости и тяжелого течения болезни в течение всего сезона.

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно циркулировать:

вирус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1),

вирус A (H3N2),

вирус, похожий на B / Colorado / 06/2017,

вирус, похожий на B / Phuket / 3073/2013.

Именно в этих опасных штаммов сформировать иммунитет помогут вакцины.

Ежегодно в Украине регистрируется около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых составляют заболевания гриппом и ОРВИ. В течение прошлого эпидсезона от гриппа умерли 64 человека, из них 12 - дети до 17 лет. Ни один из них не был привит против гриппа.