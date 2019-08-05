У Зеленского сказали, когда начнут вести газовые переговоры с РФ по транзиту

5 августа, 2019, 12:08

Газовые переговоры о сохранении транзита газа после 2019 года между Украиной и РФ пройдут после назначения нового правительства

Об этом в эфире Радио НВ сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, передает Укринформ .

"Нам важно сохранить транзит. Это не только поступление около 3 млрд долл., которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования ГТС, а также - геополитики. Для этого надо провести переговоры с поставщиком, Российской Федерацией. Эти переговоры состоятся ", - сказал Данилюк.

Он отметил, что переговоры, скорее всего, состоятся тогда, когда будет сформировано новое правительство.

"Будет назначен новый министр энергетики, который будет ответственен за этот процесс переговоров. Сейчас мы оцениваем различные сценарии. С нашей стороны должны быть выполнены определенные условия. Одно из них - до конца года должен быть завершен анбандлинг. Это позволит создать условия конкуренции на рынке газа , чтобы имели равный доступ все поставщики газа ", - отметил Данилюк.

По его словам, вариант прекращения транзита рассматривается, однако необходимо прилагать усилия для его сохранения.

Украина не рассматривает вариантов добавления посредников для переговоров.

"Переговоры идут между НАК" Нафтогаз Украины "и Газпромом, а также между двумя правительствами. Места для каких-то третьих сил, тем более, политических не предусмотрено и быть не может", - добавил секретарь СНБО.