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Espreso.tvОбществоТаксист приковал мужчину цепью в подвале, потому что тот не рассчитался за поездку

Таксист приковал мужчину цепью в подвале, потому что тот не рассчитался за поездку

На Киевщине задержали таксиста, который приковал цепью в подвале пассажира, который задолжал ему деньги

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Согласно данным полиции, 38-летний житель Сум заказал в такси поездку из Киева в родной город. Не доехав до места назначения, таксист попросил рассчитаться за поездку. Пассажир сообщил, что нет денег на счету. Водитель пошел ему навстречу и отвез в ближайшее отделение банка. Но выяснилось, что человек имеет долг в финансовом учреждении, поэтому в займе ему отказали.

Узнав об этом, они решили возвращаться в Киев. В столице также не удалось заполучить деньги. Тогда водитель решил получить деньги (пассажир должен за поездку 7 тыс. грн) по своему усмотрению.

Таксист отвез пассажира к собственному гаражу в селе Софиевская Борщаговка. Там, в подвале, сковал ему ногу цепью и закрыл.

Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. Отмечается, что в неволе он провел 7 часов.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции задержали водителя такси. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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