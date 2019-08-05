Стрельба в ТЦ в Техасе: число погибших возросло

5 августа, 2019, 20:53

Из-за стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо, США, умерли еще 2 человека, количество погибших достигло 22

Об этом сообщает kFOX14.

По данным сотрудников правоохранительных органов, один человек скончался утром в госпитале от полученных во время стрельбы травм.

Позже эту информацию подтвердил генеральный директор медицинского центра Del Sol Дэвид Шимп, куда госпитализированы пострадавшие. Он сообщил и о втором погибшем.