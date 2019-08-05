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Espreso.tvОбществоСтрельба в ТЦ в Техасе: число погибших возросло

Стрельба в ТЦ в Техасе: число погибших возросло

Из-за стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо, США, умерли еще 2 человека, количество погибших достигло 22

Об этом сообщает kFOX14.

По данным сотрудников правоохранительных органов, один человек скончался утром в госпитале от полученных во время стрельбы травм.

Позже эту информацию подтвердил генеральный директор медицинского центра Del Sol Дэвид Шимп, куда госпитализированы пострадавшие. Он сообщил и о втором погибшем.

  • Как сообщалось ранее, 20 человек погибли и более 20 получили ранения в результате стрельбы в торговом комплексе в Эль-Пасо, штат Техас, в субботу утром.
  • А в субботу ночью произошла еще одна стрельба в городе Дейтон, штат Огайо. Там террорист расстрелял 9 человек и ранил еще 27 человек.
  • Выяснилось, что террорист приобрел АК-47 через интернет из Техаса, ведь в его жизни не было ничего, что бы помешало ему приобрести оружие легально
  • Вчера, 4 августа, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил трехдневный траур по погибшим во время стрельбы в штатах Огайо и Техас.
  • Правительство Мексики заявило о намерении предпринять юридические шаги против США после того, как во время стрельбы в американском городе Эль-Пасо погибли шестеро мексиканцев

 

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