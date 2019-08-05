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Espreso.tvОбществоСтолтенберг объяснил, почему Россия аннексировала Крым

Столтенберг объяснил, почему Россия аннексировала Крым

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла из-за роста конкуренции между великими державами

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Первым вызовом мировой безопасности является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, Сирии, до Южно-Китайского моря ", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что после Второй мировой войны аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что Россия пытается подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах одновременно.

"И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, которая пытается вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах", - заявил Столтенберг.

 

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