Старейший мужчина Великобритании умер в 111 лет

5 августа, 2019, 22:11

Альф Смит родился 29 марта 1908 года и делил титул старейшего британца страны с другом Бобом Уейтоном, который родился в тот же день

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Друг Альфа Смита Уейтон, который появился на свет в тот же день, с горечью отреагировал на новость.

"Я как бы похоронил брата", - признался британец.

Долгожители ежегодно поздравляли друг друга с днем рождения и обменивались письмами. Уейтон подчеркнул, что он планирует связаться с дочерью Смита и лично выразить свои соболезнования.

"Ужасная новость. Он был таким доброжелательнім и интересным человеком", - сказал Уейтон, у которого трое детей, десять внуков и 25 правнуков.

Мужчина добавил: "Пусть мы никогда не виделись и общались только через его дочь, для меня это большая потеря".