Советник Зеленского предлагает внедрить IT-министерство на базе Мининформполитики

5 августа, 2019, 13:13

Команда президента Владимира Зеленского хочет создать IT-министерство на базе Мининформполитики

Об этом в интервью LIGA.net сообщил советник президента Михаил Федоров.

Отвечая на вопрос журналиста, как будет выглядеть IT-министерство, он сказал:

"IT-министерство" звучит, конечно, некорректно. Мне больше нравится "министерство цифровых преобразований", - сказал он.

"Многие страны мира идут от цифровых министерств. Я считаю, что создавать новое министерство не требуется. Нужно трансформировать какое-то существующее - например, Министерство информационной политики. И объединить в нем все необходимые организации, чтобы реализовывать цифровые трансформации ", - пояснил Федоров.

Также он высказал свое мнение относительно возможного будущего руководителя IT-министерства:

"Сейчас вы (имя руководителя IT-Минстерства - ред.) не услышите. Различные варианты рассматриваются", - сказал он.

Кроме этого, советник президента рассказал о том, что влияет на политику диджитализации в Украине:

"Сейчас нет органа, который формирует политику в сфере дидижитализации. Это делает Секретариат Кабмина. Это полный бред, лишний тромб во всей системе. Если хочешь вынести какое-то решение в Кабмине, нужно, чтобы секретариат подписал и вынес его, то есть Госагентство по электронном управлении никак не могло это сделать ", - пояснил он.