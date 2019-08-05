СМИ назвали вероятных глав комитетов Рады от "Слуги народа"
Об этом со ссылкой на источники сообщает LB.ua .
По данным издания, комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности должен возглавить депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (№19 в списке "Слуги народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).
Главой комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции планируют назначить депутата Марию Мезенцеву (мажоритарный округ №168, Харьковская область).
Руководить комитетом Совета по вопросам транспорта вероятно назначат Владислава Криклия (№12 в партийном списке).
На должность главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия предполагается назначить Ирину Венедиктову (№3 в партийном списке).
Руководить комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны могут назначить депутата Александра Завитневича (№39 в партийном списке) - директора Смоленского литейного завода в Черкасской области.
Почетный президент юридической компании Jurimex Данил Гетманцев (№20 в списке) вероятно возглавит комитет по вопросам бюджета, а комитет по вопросам иностранных дел "отдадут" под руководство экс-генконсула в Стамбуле Богдана Яременко (мажоритарный округ №215).
Главой комитета по вопросам науки и образования вероятно назначат директора образовательных программ "Украинского института будущего" Сергея Бабака.
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