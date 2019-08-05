СМИ назвали вероятных глав комитетов Рады от "Слуги народа"

5 августа, 2019, 13:49

Партия "Слуга народа" определилась с кандидатами на должности глав комитетов в Верховной Раде нового созыва

Об этом со ссылкой на источники сообщает LB.ua .

По данным издания, комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности должен возглавить депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский (№19 в списке "Слуги народа", эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем).

Главой комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции планируют назначить депутата Марию Мезенцеву (мажоритарный округ №168, Харьковская область).

Руководить комитетом Совета по вопросам транспорта вероятно назначат Владислава Криклия (№12 в партийном списке).

На должность главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия предполагается назначить Ирину Венедиктову (№3 в партийном списке).

Руководить комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны могут назначить депутата Александра Завитневича (№39 в партийном списке) - директора Смоленского литейного завода в Черкасской области.

Почетный президент юридической компании Jurimex Данил Гетманцев (№20 в списке) вероятно возглавит комитет по вопросам бюджета, а комитет по вопросам иностранных дел "отдадут" под руководство экс-генконсула в Стамбуле Богдана Яременко (мажоритарный округ №215).

Главой комитета по вопросам науки и образования вероятно назначат директора образовательных программ "Украинского института будущего" Сергея Бабака.