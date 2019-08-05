Смертельное ДТП в Киеве: освобожденный из-под стражи водитель не явился на заседание суда

5 августа, 2019, 21:12

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на освобождение из-под стражи водителя, совершил крупное ДТП на площади Победы в Киеве, в связи с отсутствием самого подозреваемого

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда должна была рассмотреть апелляцию прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержанию под стражей водителю Ауди, который подозревается в совершении этого ДТП.



"Залог, кстати, фигурант оперативно внес и вышел из СИЗО", - отметила Максимец.

Несмотря на то, что материалы дела из суда первой инстанции поступили в апелляцию чуть ли не в последнюю минуту, заседание все равно перенесли. В связи с отсутствием самого подозреваемого.

По словам адвоката, подозреваемый Алексей Сахаров находится в больнице. В то же время из Одессы приехали родственники пострадавших в аварии.

"Дочь погибшей женщины, которую не предупредили о таких обстоятельствах, приехала на заседание из Одессы", - добавила пресс-секретарь киевской прокуратуры.

Рассмотрение апелляции перенесено на 12 августа.