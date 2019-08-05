Смертельное ДТП в Киеве: освобожденный из-под стражи водитель не явился на заседание суда
Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.
Сегодня коллегия судей Киевского апелляционного суда должна была рассмотреть апелляцию прокуратуры Киева на решение районного суда, который определил залог в качестве альтернативы содержанию под стражей водителю Ауди, который подозревается в совершении этого ДТП.
"Залог, кстати, фигурант оперативно внес и вышел из СИЗО", - отметила Максимец.
Несмотря на то, что материалы дела из суда первой инстанции поступили в апелляцию чуть ли не в последнюю минуту, заседание все равно перенесли. В связи с отсутствием самого подозреваемого.
По словам адвоката, подозреваемый Алексей Сахаров находится в больнице. В то же время из Одессы приехали родственники пострадавших в аварии.
"Дочь погибшей женщины, которую не предупредили о таких обстоятельствах, приехала на заседание из Одессы", - добавила пресс-секретарь киевской прокуратуры.
Рассмотрение апелляции перенесено на 12 августа.