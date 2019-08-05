Шведскому экс-министру, который "касался" депутаток предъявлены обвинения

5 августа, 2019, 20:38

5 августа бывшем шведском депутату и министру Эскилу Эрландссону предъявлены обвинения по трем случаям сексуального домогательства

Об этом сообщает шведская прокуратура, передает The Local.



Четыре женщины-депутата заявили, что министр по вопросам сельского хозяйства Эскил Эрландссон из Центристской партии касался их без их согласия во время обеда и ужина. Центристская партия попросила политика уйти в отставку. Прокуратура начала предварительное расследование, а в понедельник возбудила уголовное дело. Поэтому, дело будет передано в суд.



"Дело касается трех инцидентов: трех разных женщин и трех разных событий", - сказала Expressen прокурор Лена Кастлунд.



По ее словам, изначально речь шла о четырех разных женщинах. Но одно дело было закрыто, поскольку особа предполагаемой жертвы не была установлена.



Суд, как ожидается, начнется осенью. Дату еще не назначили, а Эрландссон все отрицает.