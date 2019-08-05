С 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды

5 августа, 2019, 20:07

Из-за новой модели рынка электроэнергии произошло подорожание электроэнергии для предприятий на 25%, что стало критичным для отраслей водоснабжения и теплоснабжения

Об этом сообщает Ассоциация водоканалов Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, регулирует деятельность 100 водоканалов Украины. Но увеличив тариф на электроэнергию, регулятор не поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение.

"Поэтому только за июль водоканалы понесли убытки в размере около 200 млн грн", - сообщили в пресс-службе водоканалов.

Основная причина подорожания - установление нового тарифа на передачу электроэнергии, который был увеличен с 6 до 37 копеек за кВт, то есть почти на 600%.

"В действиях Национальной комиссии усматриваются признаки статьи 219 Уголовного кодекса Украины - умышленное доведение до банкротства большой группы коммунальных предприятий. Из-за несвоевременного регулирования стоимости коммунальных услуг и постоянного повышения стоимости электроэнергии сегодня 100% водоканалов несут огромные убытки. За это кто-то должен понести ответственность", - отметила вице-президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Ольга Бабий.

Водоканалы и теплоснабжающие предприятия не находятся в государственной собственности, а принадлежат городам. Чтобы не допустить прекращения работы водоканалов, городские власти дотируют предприятия из местных бюджетов. Но делать это постоянно просто невозможно.

К тому же, новые правила предусматривают, что все предприятия должны предоставлять предоплату за электроэнергию. В июле водоканалы еще смогли собрать средства для авансовых платежей, но средств на предоплату в августе у предприятий уже нет.

"Нас заставляют платить авансовые деньги за электроэнергию, но мы не имеем права брать деньги с потребителей заранее, потому что это запрещено законодательством. Создается впечатление, что этот рынок ввели специально для частных энергокомпаний, чтобы они продолжали получать свои сверхприбыли", - сказал президент Ассоциации "Теплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

Он также добавил, что с 2016 года регулятор нанес отрасли теплоснабжения ущерб на 19 млрд грн.

"Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательного корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины", - отметила Ольга Бабий.

Если вопрос не будет решен комплексно к октябрю, отключение водоканалов от электричества приведет также к невозможности осуществлять теплоснабжение в населенных пунктах страны.

Ассоциация "Укрводоканалэкология" видит 2 возможных пути решения проблемы. "Увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также теплоснабжения на 20% или позволить водоканалам и теплоснабжающим предприятиям покупать электроэнергию по цене 1,68 грн", - отмечается в сообщении.

В любом случае Национальная комиссия срочно предоставить публичные заявления о том, что она намерена делать, ведь до сих пор ни на одно обращение Ассоциации ответа не дано.

Ассоциация "Укрводоканалэкология" обратилась в прокуратуру, Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Администрацию Президента и Кабинет Министров с просьбой срочно вмешаться в эту ситуацию.