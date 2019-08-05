Российский священник заявил, что Дарвин говорил с ним и "каялся" за теорию эволюции

5 августа, 2019, 15:29

Протоиерей РПЦ Артемий Владимиров рассказал, что ездил в Великобританию и якобы "пообщался" с автором теории эволюции видов Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году

Об этом священник заявил в эфире телеканала "Cпаc".

"Чарльз! Как тебе там? Обращался я к этому надгробию. Что скажешь, есть промежуточные звенья между видами, между зеброй и жирафом? У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья", - сказал Владимир.

Дарвин якобы ответил священнику.

"Батюшка, а не обольщайся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в чем сейчас каюсь", - якобы "ответил" покойный ученый.

Протоиерей добавил, что ему "жаль англосаксов".

"Жаль англосаксов, жаль датчан. Ура, мы русские, какой восторг! И давайте свидетельствовать о торжестве и уме православия всей Вселенной", - резюмировал он.

Упомянутый фрагмент начинается с 18:27.