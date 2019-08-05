Российский священник заявил, что Дарвин говорил с ним и "каялся" за теорию эволюции
Об этом священник заявил в эфире телеканала "Cпаc".
"Чарльз! Как тебе там? Обращался я к этому надгробию. Что скажешь, есть промежуточные звенья между видами, между зеброй и жирафом? У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья", - сказал Владимир.
Дарвин якобы ответил священнику.
"Батюшка, а не обольщайся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в чем сейчас каюсь", - якобы "ответил" покойный ученый.
Протоиерей добавил, что ему "жаль англосаксов".
"Жаль англосаксов, жаль датчан. Ура, мы русские, какой восторг! И давайте свидетельствовать о торжестве и уме православия всей Вселенной", - резюмировал он.
Упомянутый фрагмент начинается с 18:27.
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