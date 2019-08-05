Россия перевезла оружие в Сербию через Словакию и ей не сообщила, - СМИ

"Словакия могла помочь России с усилением ее военной базы в Сербии не зная о (содержании российского груза, - ред.)", - говорится в сообщении.

В Братиславе не опровергают, что дали российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс" разрешение на перелет через страну.

В то же время компетентные органы Словакии утверждают, что они не знали о наличии 10-ти бронированных машин внутри самолетов.

Отмечается, что транспортировка российской военной техники запрещена санкциями ЕС, введенными против РФ за аннексию Крыма в 2014 году. Тогда Словакия поддержала эти санкции.

Словацкий премьер Петр Пеллигрини еще не прокомментировал новость.

Как сообщалось, 26 июля румынские СМИ сообщили, что Бухарест заблокировал транзитный груз военной техники, которая направлялась из России в Сербию по Дунаю.

Позже Министерство обороны России ответило, не направляло судно с военной техникой по Дунаю в Сербию.