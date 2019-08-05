"Интересное фото, но это не снег": Наталья Диденко объяснила, что выпало под Киевом

5 августа, 2019, 16:50

Синоптик Наталья Диденко отрицает, что на Киевщине выпал снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в заметке на Facebook.

"Интересное фото. Но это не снег, это град. Град - это также ливневые осадки, но твердые", - ответила Диденко на фотографию в сети.