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Espreso.tvОбщество"Интересное фото, но это не снег": Наталья Диденко объяснила, что выпало под Киевом

"Интересное фото, но это не снег": Наталья Диденко объяснила, что выпало под Киевом


фото: facebook
Синоптик Наталья Диденко отрицает, что на Киевщине выпал снег

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в заметке на Facebook.

"Интересное фото. Но это не снег, это град. Град - это также ливневые осадки, но твердые", - ответила Диденко на фотографию в сети.

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