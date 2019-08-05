"Наша задача - не в исключении России": в "Слуге народа" рассказали, что будут делать в ПАСЕ

5 августа, 2019, 14:58

Будущий нардеп от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко убежден, что нецелесообразно приостанавливать работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации России

Об этом Яременко сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы - продвижение интересов Украины, и не стоит акцентировать внимание, участвует или нет в работе этой организации российская делегация, подчеркнул будущий народный депутат.

"Наша задача - не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижении тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией, и без России", - сказал Яременко, отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, как об этом заявляли некоторые украинские парламентарии.

Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение приверженность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств.

"Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес - не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - отметил Яременко.

По его словам, "выстрелить себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.

Будущий нардеп отметил, что украинская делегация Верховной Рады восьмого созыва в ПАСЕ "порой свою важную положительную работу неправильно акцентировала, несколько смещала акценты с политической целью".

Яременко отметил, что ПАСЕ - это та площадка, где можно и нужно договариваться.

"ПАСЕ - организация парламентов. Там нет какой-то одной установки - иди, договаривайся, иди говори - у тебя всегда будут победы и всегда будут поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других - ты где-то не дотянешь. Это нормальная работа, и вокруг нее не надо истерик", - отметил политик.

По его словам, Украине нужна ПАСЕ, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека.

"И нам эти стандарты нужно вводить у себя в стране", - подчеркнул Яременко.

Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация - парламента предыдущего созыва или нового - будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ.

"Это зависит от нашего решения. Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию. Можем уже сформировать новую. Все будет зависеть от нашего понимания момента и целесообразности. Ведь предыдущая делегация... имеет должности в комитетах, и с этой позиции ей некоторые вопросы решать легче, чем новой (делегации, - ред.), у которой еще нет должностей. Если будут такие вопросы, которые важны, и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем себе позволить оставить ее. А если не будет этих вопросов, конечно, нужно, чтобы быстрее вступала новая, училась, боролась за места ", - сказал Яременко.