Приватизация продолжается: "Укртелефильм" продали за 5,1 млн грн
Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook.
"Сегодня продан ЕИК "Укртелефильм". Это уже не первая попытка продать этот объект. От прежней студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "РИЭЛТИС-ПЛЮС "выиграла аукцион с ценой в 5,1 млн грн", - отметил Трубаров.
Также он рассказал, что продали ЕИК "Киивмашсервис".
"В ходе торгов цена лота выросла на 80%, со стартовых 12 до 20 млн грн. Компания "И-СТЕЙТ" стала победителем аукциона, предложив на 2 млн больше своих конкурентов", - уточнил глава Фонда госимущества.
"Киивмашсервис" расположен в Киеве, обладает рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду, объяснил Трубаров.
"Фонд ожидает от победителей аукциона быстрого подписания договоров и перевода средств", - добавил он.
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