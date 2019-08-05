Приватизация продолжается: "Укртелефильм" продали за 5,1 млн грн

5 августа, 2019, 19:05

Фонд государственного имущества Украины продал государственное предприятие "Украинская студия телевизионных фильмов" за 5,1 млн грн

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook.

"Сегодня продан ЕИК "Укртелефильм". Это уже не первая попытка продать этот объект. От прежней студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения. Компания "РИЭЛТИС-ПЛЮС "выиграла аукцион с ценой в 5,1 млн грн", - отметил Трубаров.

Также он рассказал, что продали ЕИК "Киивмашсервис".

"В ходе торгов цена лота выросла на 80%, со стартовых 12 до 20 млн грн. Компания "И-СТЕЙТ" стала победителем аукциона, предложив на 2 млн больше своих конкурентов", - уточнил глава Фонда госимущества.

"Киивмашсервис" расположен в Киеве, обладает рядом производственных помещений, в которых ранее выпускались строительные конструкции и торговая мебель. В последнее время все имущество сдавалось в аренду, объяснил Трубаров.

"Фонд ожидает от победителей аукциона быстрого подписания договоров и перевода средств", - добавил он.