Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Бонде, - СМИ
5 августа, 2019, 16:50
Члену британской королевской семьи предложили роль камео несколько недель назад
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Sun.
Принцу Чарльзу предложили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Это будет коме - непродолжительное появление знаменитости в фильме в роли самого себя. Предложение поступило несколько недель назад, когда он был на съемках нового фильма.
Если 70-летний Чарльз откажется, продюсеры предложат роль британским принцам Уильяму и Гарри.
В 2012 году в фильме о секретном агенте Джеймсе Бонде сыграла роль камео королева Великобритании Елизавета II.
Принц Чарльз уже снялся в одном из эпизодов британского сериала Coronation Street в 2000 году и принял участие в радиопостановке The Archers на BBC Radio 4.
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