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Espreso.tvМирПринц Чарльз может сыграть в новом фильме о Бонде, - СМИ

Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Бонде, - СМИ


фото: reuters
Члену британской королевской семьи предложили роль камео несколько недель назад

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Sun.

Принцу Чарльзу предложили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Это будет коме - непродолжительное появление знаменитости в фильме в роли самого себя. Предложение поступило несколько недель назад, когда он был на съемках нового фильма.

Если 70-летний Чарльз откажется, продюсеры предложат роль британским принцам Уильяму и Гарри.

В 2012 году в фильме о секретном агенте Джеймсе Бонде сыграла роль камео королева Великобритании Елизавета II.

Принц Чарльз уже снялся в одном из эпизодов британского сериала Coronation Street в 2000 году и принял участие в радиопостановке The Archers на BBC Radio 4.

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