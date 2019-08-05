Принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Бонде, - СМИ

5 августа, 2019, 16:50

Члену британской королевской семьи предложили роль камео несколько недель назад

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Sun.

Принцу Чарльзу предложили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде. Это будет коме - непродолжительное появление знаменитости в фильме в роли самого себя. Предложение поступило несколько недель назад, когда он был на съемках нового фильма.

Если 70-летний Чарльз откажется, продюсеры предложат роль британским принцам Уильяму и Гарри.

В 2012 году в фильме о секретном агенте Джеймсе Бонде сыграла роль камео королева Великобритании Елизавета II.

Принц Чарльз уже снялся в одном из эпизодов британского сериала Coronation Street в 2000 году и принял участие в радиопостановке The Archers на BBC Radio 4.