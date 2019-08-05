Протесты в Москве: оппозиция назвала дату новой акции

5 августа, 2019, 16:58

В Москве 10 августа состоится очередная уличная акция за допуск независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу

Об этом заявил соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, о формате акции инициаторы объявят 5 августа, сообщает Крым.Реалии.

Волков подчеркнул, что акция будет мирной, однако согласовывать ее с мэрией Москвы не будут, поскольку, по мнению Волкова, власть Москвы потеряла легитимность.

Ранее штаб Алексея Навального в Москве разместил в сети Facebook приглашение на акцию 10 августа, не уточнив места проведения.

Власти Москвы согласовали проведение 10 и 11 августа на проспекте Сахарова митингов с числом участников до 100 тысяч человек. Заявки на них подавали оппозиционные муниципальные депутаты.

По словам Волкова, 10 августа, кроме акции в Москве, в различных регионах России пройдут пикеты солидарности с москвичами.

Предыдущие несогласованные акции прошли 27 июля и 3 августа в центре Москвы. 27 июля полиция не допустила активистов в мэрию, и они рассредоточились по центру города. 3 августа акцию пытались провести на Бульварном кольце, однако полиция вытесняла с него людей. Обе акции были разогнаны с применением силы. 27 июля по данным правозащитников, были задержаны более 1300 человек, 3 августа - более 1000 .

Уличные протесты начались после того, как избиркомы в Москве не зарегистрировали на местных выборах почти всех независимых кандидатов, в том числе сторонников Навального. Сам Навальный, как и другие незарегистрированные кандидаты, сейчас под административным арестом.