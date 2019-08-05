Протесты в Москве: Кремль обвинил США и Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.
По ее словам, российское дипломатическое ведомство направит официальные обращения в США и ФРГ из-за того, что сотрудники посольства США в Москве и редакция немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle нарушили правила в связи с освещением субботних акций.
Захарова отметила, что американское посольство опубликовало маршрут несанкционированного митинга, а на сайте DW был обнародован материал с призывом к москвичам выйти на акцию протеста.
"Я думаю, что руководство США будет очень удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - заявила представитель МИД РФ.
Ранее российский правозащитный портал ОВД-инфо заявил, что силовики задержали в субботу на акции протеста в Москве не менее 1000 человек. Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице России с середины июля.
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