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Espreso.tvОбществоПожары в Сибири: пока власть РФ говорит о нецелесообразности тушения, за дело взялись шаманы

Пожары в Сибири: пока власть РФ говорит о нецелесообразности тушения, за дело взялись шаманы

В российской Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть миллионы гектаров леса. Однако, вместо чрезвычайников шаманы стали вызывать дождь молитвами

Об этом сообщается телеграмм-канале Mash.

Для борьбы с пожаром на остров Ольхон съехались шаманы из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.

  • Напомним, 31 июля в России было зафиксировано более 300 очагов возгорания в Сибири, их тушили на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
  • По состоянию на 4 августа почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. Для тушения пожаров задействовано почти 500 человек.
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