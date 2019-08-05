Пожары в Сибири: пока власть РФ говорит о нецелесообразности тушения, за дело взялись шаманы
5 августа, 2019, 17:58
В российской Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть миллионы гектаров леса. Однако, вместо чрезвычайников шаманы стали вызывать дождь молитвами
Об этом сообщается телеграмм-канале Mash.
Для борьбы с пожаром на остров Ольхон съехались шаманы из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.
- Напомним, 31 июля в России было зафиксировано более 300 очагов возгорания в Сибири, их тушили на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- По состоянию на 4 августа почти 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления. Для тушения пожаров задействовано почти 500 человек.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-