Поставки российского угля в Украину в июне упали на 85%, - росСМИ

5 августа, 2019, 16:06

После введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта угля в Украину поставки упали на 85%

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

В июне экспорт российского угля в Украину сократился по сравнению с тем же месяцем 2018 года на 750 тыс. тонн - до 129,3 тыс. тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), с которыми ознакомилось издание В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, - до 4,9 млн тонн. В январе-мае поставки росли.

В первом полугодии крупнейшими поставщиками угля в Украине были шахтоуправление Садкинское (600 тыс. тонн), входящее в Южуголь, шахтоуправление Обуховское украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тыс. тонн), Кузбассразрезуголь (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн) , Ресурс (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн). Уголь вывозился с шахт Ростовской и Кемеровской областей. В июне объемы среди названных компаний сохранились в Садкинском (67,2 тыс. тонн), Распадской (38,3 тыс. тонн) и Ресурсе (12 тыс. тонн), другие игроки остановили поставки.

Издание отмечает, что, судя по статистике, поставки перенаправляются в Беларусь. По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля в Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Беларусь, по данным ЦДУ ТЭК, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн. Больше всего наращивает поставки Кузбассразрезуголь - в 35 раз, до 290 тыс. тонн.

Коммерсантъ отмечает, что вряд ли отгрузки через Беларусь полностью компенсировали сокращение прямых поставок. В июне по России в целом железнодорожная погрузка угля упала на 7%, до 27,6 млн тонн. В РЖД связывали это в том числе со снижением поставок в Украину.