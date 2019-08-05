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Espreso.tvОбществоПогода от Диденко: к нам идет потепление

Погода от Диденко: к нам идет потепление


фото: nashkiev
Со вторника, 6 августа, в Украине начнется потепление, а к середине недели - жара

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20 ... + 27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся +19 ... + 22 градуса. Далее - выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть из-за +30 градусов ", - написала госпожа Диденко.

6 августа в западных областях вероятны дожди. Также осадки в этот день возможны на Луганщине. В остальных областях будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Ближайшей ночью температура составит +10 ... + 12 ° C. Днем 6 августа в столице ожидается +23 ... + 25 ° C.

 

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