Осужденный за трагедию Ил-76 генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ
Об этом он сообщил Общественному.
"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, в конце-концов , от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс ", - пояснил Назаров.
17 декабря 2015 году в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 боевиками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником оперативного штаба АТО. Его обвинили в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. Суд приговорил его к 7 годам заключения. И приговору Назаров не согласен и подал апелляцию. Поэтому и дальше продолжал службу в ВСУ.
По мнению Назарова, приговор Павлоградского суда, по которому он приговорен к 7 годам лишения свободы, незаконный. Защита генерал-майора настаивал на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве так как считает, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.
"В 2017-м мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам - назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически 9 месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе ", - отметил Назаров.
- Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью с переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76 , на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- 10 ноября 2016 года в Павлоградском районном суде начали допрос генерал-майора Виктора Назарова , обвиняемого в деле сбивания боевиками под Луганском самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.
- Начальника генерального штаба Виктора Муженко допросил Павлоградский су д по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности.
- В июле 2016 главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого объявили в розыск за сбитый в июне 2014 года на территории Луганщины военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины.
- 18 апреля 2019 года Мелитопольский горрайонный отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии против Украины.
- 5 июня 2019 Апелляционный суд Запорожской области признал, что десантники и экипаж Ил-76 в небе над Луганском погибли в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины
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