Осужденный за трагедию Ил-76 генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ

5 августа, 2019, 13:49

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом боевиками на Донбассе самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил по собственному желанию

Об этом он сообщил Общественному.

"Я подал рапорт об увольнении по собственному желанию, и жду решения Генерального штаба и Министерства обороны. Это связано с судебным делом. Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, в конце-концов , от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или которые опираются на только общественный резонанс ", - пояснил Назаров.

17 декабря 2015 году в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 боевиками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником оперативного штаба АТО. Его обвинили в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. Суд приговорил его к 7 годам заключения. И приговору Назаров не согласен и подал апелляцию. Поэтому и дальше продолжал службу в ВСУ.

По мнению Назарова, приговор Павлоградского суда, по которому он приговорен к 7 годам лишения свободы, незаконный. Защита генерал-майора настаивал на исследовании выводов экспертных учреждений во Львове и Киеве так как считает, что между результатами двух экспертиз, проведенных в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

"В 2017-м мы подали апелляцию. Она продолжалась в течение года, апелляционная инстанция прислушалась к нашим аргументам - назначила повторную экспертизу. Она продолжалась фактически 9 месяцев. Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе ", - отметил Назаров.