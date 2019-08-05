Оккупанты используют перемирие для усиления боеспособности, - Минобороны

5 августа, 2019, 18:02

Российское оккупационное командование на Донбассе использует режим прекращения огня для восстановления военной техники и усиления подразделений вооружением

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Так, на захваченных оккупантами предприятиях срочно начат ремонт военной техники, в том числе танков. С этой целью оккупанты развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.

В то же время продолжается поставка из РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для российско-оккупационных войск. В частности на вооружение разведывательных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС.

Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций оккупационные войска получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.