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Espreso.tvОбществоОккупанты используют перемирие для усиления боеспособности, - Минобороны

Оккупанты используют перемирие для усиления боеспособности, - Минобороны


фото: tsn
Российское оккупационное командование на Донбассе использует режим прекращения огня для восстановления военной техники и усиления подразделений вооружением

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Так, на захваченных оккупантами предприятиях срочно начат ремонт военной техники, в том числе танков. С этой целью оккупанты развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.

В то же время продолжается поставка из РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для российско-оккупационных войск. В частности на вооружение разведывательных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС.

Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций оккупационные войска получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.

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