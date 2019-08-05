Одесский припортовый завод запустил производство после перерыва более года
5 августа, 2019, 14:33
Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, который длился больше года
Об этом сообщил в Facebook заместитель директора предприятия Николай Щуриков.
Производство ОПЗ восстанавливает на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", что позволит заводу получать по 60 млн кубометров газа в месяц.
"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепок, можно сказать, что мы на финишной прямой", - сообщил Щуриков.
- Напомним, предприятие не роботают в с апреля 2018 года из-за нарушения договора о переработке давальческого сырья компанией "Всеукраинская энерго компания". На других условиях ОПЗ запустить не могут из-за миллиардной задолженности за газ перед "Нафтогазом" и компанией олигарха Дмитрия Фирташа.
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