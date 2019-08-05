Одесский припортовый завод запустил производство после перерыва более года

5 августа, 2019, 14:33

Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида после простоя, который длился больше года

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

Производство ОПЗ восстанавливает на условиях соглашения о переработке давальческого сырья с компанией "Агро Газ Трейдинг", что позволит заводу получать по 60 млн кубометров газа в месяц.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепок, можно сказать, что мы на финишной прямой", - сообщил Щуриков.