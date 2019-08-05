ОАСК требует у миграционной службы документы, подтверждающие прекращение Супрун гражданства США
5 августа, 2019, 18:48
Окружной административный суд Киева обязал Государственную миграционную службу Украины предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение в. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун гражданства США
Об этом сообщается на сайте суда.
В понедельник состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к Супрун об отсутствии у нее полномочий министра и признании ее действий противоправными.
Суд также постановил вытребовать у секретариата Кабинета Министров копии протоколов заседаний правительства, в которых принимала участие и. о. министра с момента назначения ее на эту должность и до 5 августа включительно.
Указанные материалы необходимо предоставить в суд в течение месяца - до 5 сентября 2019 года.
Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019 года.
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