Нынешний июль стал самым жарким за всю историю наблюдений, - исследователи

5 августа, 2019, 17:48

Служба изменения климата "Коперник" ЕС (C3S) и Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды подтвердили, что июль 2019 года стал самым жарким во всем мире за все время наблюдений

Об этом сообщает Evening Standart.

"Июль 2019 года по крайней мере повторил, если не побил, рекорд самого жаркого месяца с момента начала сбора данных", - отметили в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды.

В общем, такие показатели не только у июля: все семь месяцев этого года входят в число четырех самых теплых для определенного времени года.

По данным экспертов, в этом году в июле температура была на 0,04 градуса выше той, которая наблюдалась в июле 2016 года, когда был установлен предыдущий рекорд.