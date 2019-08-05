На Ривненщине верующие из Московского патриархата перешли в ПЦУ

5 августа, 2019, 17:05

Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины

Об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Facebook.

"К нашей церковной семьие присоединилась еще одна община на Ривненщине. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины", - отметили в ПЦУ.

Подчеркивается, что религиозная община официально перерегистрирована.