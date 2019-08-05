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Espreso.tvОбществоНа Ривненщине верующие из Московского патриархата перешли в ПЦУ

На Ривненщине верующие из Московского патриархата перешли в ПЦУ


фото: volodymyrets.city
Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины

Об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Facebook.

"К нашей церковной семьие присоединилась еще одна община на Ривненщине. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины", - отметили в ПЦУ.

Подчеркивается, что религиозная община официально перерегистрирована.

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