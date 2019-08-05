На Ривненщине верующие из Московского патриархата перешли в ПЦУ
5 августа, 2019, 17:05
Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины
Об этом сообщается на странице Православной Церкви Украины в Facebook.
"К нашей церковной семьие присоединилась еще одна община на Ривненщине. Прихожане Свято-Иоанно-Богословского храма, расположенного в селе Заболотье Владимирецкого района, приняли решение перейти из Московского Патриархата в Православную Церковь Украины", - отметили в ПЦУ.
Подчеркивается, что религиозная община официально перерегистрирована.
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