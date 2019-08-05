5 августа, 2019, 16:17

5 августа на Приднепровской ТЭС из холдинга ДТЭК произошла авария на новом энергоблоке №10. Выброс дымовых газов продолжался в течение 1,5-2 минут

Об этом сообщает пресс-служба станции.

"В результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, выброс дымовых газов продолжался в течение 1,5-2 минут, затем котел был погашен, а нештатная ситуация устранена.