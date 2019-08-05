На Киевщине выпал снег. ФОТО
5 августа, 2019, 15:47
5 августа близ Житомира выпал снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата
Об этом сообщил адвокат Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.
По его словам, около 12 часов дня возле его дачи недалеко от Киева в направлении Житомира выпал снег.
"Сначала я планировал шуточный пост о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", - написал он в соцсети.
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