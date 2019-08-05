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Espreso.tvОбществоНа Киевщине выпал снег. ФОТО

На Киевщине выпал снег. ФОТО

5 августа близ Житомира выпал снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата

Об этом сообщил адвокат Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.

По его словам, около 12 часов дня возле его дачи недалеко от Киева в направлении Житомира выпал снег.

"Сначала я планировал шуточный пост о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", - написал он в соцсети.

 

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