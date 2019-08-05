На Киевщине выпал снег. ФОТО

5 августа, 2019, 15:47

5 августа близ Житомира выпал снег. Это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата

Об этом сообщил адвокат Лаврентий Царук на своей странице в Facebook.

По его словам, около 12 часов дня возле его дачи недалеко от Киева в направлении Житомира выпал снег.

"Сначала я планировал шуточный пост о декабре, санях и т д. Но, друзья, если подумать глубже, то ничем хорошим вся история с экологией и глобальными изменениями климата не закончится", - написал он в соцсети.