Минобороны покупает польские бронемашины вместо украинских "Дозоров", - СМИ

5 августа, 2019, 17:59

Министерство обороны Украины вместо украинских бронемашин "Дозор-Б" закупает польский аналог "Oncilla"

Об этом говорится в ответе на информационный запрос проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии".

"Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - указано в ответе Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

В Минобороны добавили, что за период с 2017-го до 2019 года ведомство не закупило ни одной украинской бронемашины "Дозор-Б".

Ведомство не предоставило информацию относительно недостатков ТКБМ "Дозор-Б", выявленных во время эксплуатации.

Директор львовского завода Виктор Андрощук в общении с журналистами "Радио Свобода" сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством машины "Дозор-Б".

Руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов отметил: "По оценке военных, эксплуатировавших "Онциллу", машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, зарядка идет изнутри".

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" - это украинская разработка "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова". Изготавливали броневик на Львовском бронетанковом заводе, входящем в состав ГК "Укроборонпром".

Украинский "Дозор" впервые был представлен в 2004 году. В 2016-м в ВСУ передали первую и пока единственную партию ТКБМ "Дозор-Б" в составе десяти бронемашин.

В июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что на Львовском бронетанковом будет построено 20 новых бронемашин "Дозор", а полученные 920 млн гривен завод направит на танки, пожарные машины и новые "Дозоры".

В августе того же года экс-президент говорил, что завод производит 6 машин, чтобы исправить обнаруженные во время испытаний недостатки, а Минобороны сократило заказ на них.

При весе 8,5 тонн "Дозор" развивает скорость до 100 км/ч. Кроме экипажа, машина вмещает еще 6 человек. Броня автомобиля выдерживает удары из стрелкового оружия калибром 7,62. "Дозор" оснащен дистанционно управляемым крупнокалиберным пулеметом.

Польский броневик "Онцилла" внешне схож с "Дозором", ведь его создавали на основе украинской разработки. Для этого Польша купила в Украине лицензию на производство. Первую "Онциллу" представили в 2013 году.