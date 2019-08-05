//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМИД Украины проверит работу кинотеатра IMAX в Крыму

МИД Украины проверит работу кинотеатра IMAX в Крыму

Министерстве иностранных дел Украины поручило посольству Украины в Канаде исследовать вопросы деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Ялте, где дублируют фильмы на русском языке

Об этом сообщил и. о. директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко, передает Крим.Реалии.

"Сейчас ожидается информация о результатах проведенной работы. О результатах мы обязательно сообщим вам дополнительно", - заявил Шевченко.

  • Заметим, что в Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы дублируют на русском языке.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать