МИД Украины проверит работу кинотеатра IMAX в Крыму
5 августа, 2019, 20:00
Министерстве иностранных дел Украины поручило посольству Украины в Канаде исследовать вопросы деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Ялте, где дублируют фильмы на русском языке
Об этом сообщил и. о. директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко, передает Крим.Реалии.
"Сейчас ожидается информация о результатах проведенной работы. О результатах мы обязательно сообщим вам дополнительно", - заявил Шевченко.
- Заметим, что в Ялте продолжает свою деятельность кинотеатр, где показывают иностранные фильмы в формате IMAX. Фильмы дублируют на русском языке.
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