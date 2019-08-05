МИД Украины проверит работу кинотеатра IMAX в Крыму

5 августа, 2019, 20:00

Министерстве иностранных дел Украины поручило посольству Украины в Канаде исследовать вопросы деятельности канадского бренда киноиндустрии IMAX в Ялте, где дублируют фильмы на русском языке

Об этом сообщил и. о. директора департамента Америки в Министерстве иностранных дел Украины Александр Шевченко, передает Крим.Реалии.

"Сейчас ожидается информация о результатах проведенной работы. О результатах мы обязательно сообщим вам дополнительно", - заявил Шевченко.