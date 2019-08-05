Количество погибших в Каире возросло до 20 человек, еще 47 ранены

5 августа, 2019, 22:57

Из-за столкновения нескольких автомобилей при взрыве у онкологического центра в Каире 20 человек погибли, 47 получили ранения

Об этом сообщает министерство внутренних дел Египта, передает Радио Свобода.

"Количество погибших в результате взрыва после столкновения нескольких автомобилей в центре Каира возросло до двадцати. 47 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве уточнили, что один автомобиль перевозил взрывчатку. По данным правоохранителей, его заминировала экстремистская группировка "Хазм" (Hasm), которая ранее неоднократно заявляла о нападениях на полицейских и чиновников.