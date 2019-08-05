Количество погибших в Каире возросло до 20 человек, еще 47 ранены
5 августа, 2019, 22:57
Из-за столкновения нескольких автомобилей при взрыве у онкологического центра в Каире 20 человек погибли, 47 получили ранения
Об этом сообщает министерство внутренних дел Египта, передает Радио Свобода.
"Количество погибших в результате взрыва после столкновения нескольких автомобилей в центре Каира возросло до двадцати. 47 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Кроме того, в министерстве уточнили, что один автомобиль перевозил взрывчатку. По данным правоохранителей, его заминировала экстремистская группировка "Хазм" (Hasm), которая ранее неоднократно заявляла о нападениях на полицейских и чиновников.
- Напомним, ранее сообщалось, что 5 августа в результате ДТП в центре Каира погибли 19 человек, а не менее 30 получили ранения.
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