К названиям Instagram и WhatsApp придадут отметку принадлежности к Facebook
5 августа, 2019, 08:38
Компания Facebook Inc., которая является владельцем Instagram и WhatsApp, добавит к названиям этих приложений обозначения "От Facebook"
Об этом сообщает The Wall Street Journa l со ссылкой на представителя компании Берти Томсон.
"Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, которыми владеет Facebook, сказывалась более четко", - сказал представитель Facebook.
По словам Томсон, названия изменятся как в самых приложениях, так и в Google Play и App Store. На экранах гаджетов названия будут отображаться, как и раньше.
Напомним, компания Facebook Inc. купила Instagram в 2012 году, а WhatsApp - в 2014 году.
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