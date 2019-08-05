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Espreso.tvОбществоК названиям Instagram и WhatsApp придадут отметку принадлежности к Facebook

К названиям Instagram и WhatsApp придадут отметку принадлежности к Facebook

Компания Facebook Inc., которая является владельцем Instagram и WhatsApp, добавит к названиям этих приложений обозначения "От Facebook"

Об этом сообщает The Wall Street Journa l со ссылкой на представителя компании Берти Томсон.

"Мы хотим, чтобы принадлежность продуктов, которыми владеет Facebook, сказывалась более четко", - сказал представитель Facebook.

По словам Томсон, названия изменятся как в самых приложениях, так и в Google Play и App Store. На экранах гаджетов названия будут отображаться, как и раньше.

Напомним, компания Facebook Inc. купила Instagram в 2012 году, а WhatsApp - в 2014 году.

 
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