Гвардиола признался в проблемах футболиста "Манчестер Сити" с допингом
5 августа, 2019, 12:52
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что Рияд Марез не сыграл в победном матче с "Ливерпулем" из-за потенциально положительного допинг-теста
Об этом сообщает Goal .
По словам Гвардиолы, он не выпустил Мареза на поле в матче за Суперкубок Англии, поскольку опасался, что алжирец может провалить допинг-тест.
"Рияд позвонил мне сразу после финала Кубка Африки, и рассказал, что хочет вернуться в течение десяти дней, чтобы сыграть против" Ливерпуль ". Я сказал, что это прекрасно !. Однако, наши врачи не знали, какие лекарства он принимал во время Кубка Африки и отпуска, поэтому допинг-тест после матча был бы для него рискованным. Именно поэтому Марез не сыграл ", - сказал Гвардиола.
Рияд Марез вместе со сборной Алжира стал победителем нынешнего Кубка африканских наций.
- Напомним, что 4 августа "Манчестер Сити" взял Суперкубок Англии .
- А раньше ходили слухи, что Марез может покинуть Манчестер летом.
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