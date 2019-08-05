Горсовет Одессы призвал временно не купаться на пляжах города

5 августа, 2019, 20:24

Из-за сильных ливней, прошедших на выходных, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы.

"В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 года в городе Одесса, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города", - отмечается в сообщении.

Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродспотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города .

Рекомендация действует до особого распоряжения.