Горсовет Одессы призвал временно не купаться на пляжах города
5 августа, 2019, 20:24
Из-за сильных ливней, прошедших на выходных, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы.
"В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 года в городе Одесса, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города", - отмечается в сообщении.
Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродспотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города .
Рекомендация действует до особого распоряжения.
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