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Espreso.tvОбществоГорсовет Одессы призвал временно не купаться на пляжах города

Горсовет Одессы призвал временно не купаться на пляжах города

Из-за сильных ливней, прошедших на выходных, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы.

"В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 года в городе Одесса, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города", - отмечается в сообщении.

Руководствуясь статьями 7, 18 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродспотребслужбы в Одесской области рекомендует населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города .

Рекомендация действует до особого распоряжения.

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