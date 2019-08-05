Финляндия совместно с Турцией проведет наблюдательный полет над территорией РФ
5 августа, 2019, 22:36
Финляндия с Турцией с 5 по 9 августа проведет наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу
Об этом сообщает "Экономическая правда".
Общей миссией руководит Турция. Операция будет проводиться в период с 5 по 9 августа.
- Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
- Финляндия присоединилась к Договору по открытому небу в 2003 году.
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