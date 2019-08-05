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Espreso.tvОбществоФинляндия совместно с Турцией проведет наблюдательный полет над территорией РФ

Финляндия совместно с Турцией проведет наблюдательный полет над территорией РФ

Финляндия с Турцией с 5 по 9 августа проведет наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Общей миссией руководит Турция. Операция будет проводиться в период с 5 по 9 августа.

  • Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
  • Финляндия присоединилась к Договору по открытому небу в 2003 году.
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