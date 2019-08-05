Футболисты сборной Украины попали в сборную тура в Бельгии

5 августа, 2019, 13:41

Украинские легионеры "Гента" Игорь Пластун и Роман Безус попали в символическую сборную второго тура чемпионата Бельгии

Об этом сообщает "Футбол 24 "

Интернет-ресурс Unibet опубликовал сборную 2-го тура чемпионата Бельгии. В символическую сборную попали украинские футболисты "Гента" - полузащитник Роман Безус и центральный защитник Игорь Пластун.

4 августа в матче против "Эйпен" украинцы приняли участие в разгроме соперника со счетом 6: 1. В начале игры после удара Игоря Пластуна соперник забил автогол. Впоследствии голами на 33-й и 90-й минутах отличился Роман Безус. Также гол на счету еще одного украинца - Романа Яремчука, который отличился на 41-й минуте с пенальти.

Звание лучшего форварда тура получил экс-форвард киевского "Динамо" Мбокани.