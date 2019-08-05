Эстония решила не признавать "путинские паспорта", выданные жителям Луганщины и Донетчины
Об этом сообщает сайт МИД Эстонии.
Решение вступило в силу сразу после принятия.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал такое решение ответом на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в апреле указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
"Ускоренное предоставление российского гражданства жителям Восточной Украины - еще одна попытка подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Это полностью противоречит духу Минских договоренностей. Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого характера", - сказал Рейнсалу.
Ранее, в мае, глава МИД Эстонии затронул тему выдачи "путинских паспортов" в Совете иностранных дел ЕС. 20 июня Европейский совет выразил серьезную обеспокоенность и готовность рассмотреть вопрос о непризнании этих русских паспортов.
"Я верю, что другие страны-члены Евросоюза и в целом международное сообщество вскоре примут подобные решения. Наш долг - продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил Рейнсалу.
Ранее Эстония решила не признавать паспорта РФ, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014, если человек ранее не был гражданином России.
- Напомним, 21 апреля Владимир Путин подписал указ о паспортизации жителей ОРДЛО.
- Позже Путин выразил намерение упростить условия получения российского гражданства для всех без исключения украинский и заявил о необходимости совместной паспортизации в Украине и России.
- МИД Украины потребовало от РФ отменить "паспортный указ" Путина.
- Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинском, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- В ЕС заявили, что будут держать ситуацию с российскими паспортами на контроле.
- Украина готовит санкции за российскую паспортизацию в ОРДЛО.
- В РФ рассмотрят упрощение украинцам получения разрешений на временное проживание.
- Правительство предлагает лишать пенсий украинцев, получающих "путинские паспорта".
- Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всех районов Донетчины и Луганщины.
- Евросоюз не будет ставить шенгенские визы в паспорта крымчан, выданные Россией после аннексии полуострова.
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