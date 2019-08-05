Эстония решила не признавать "путинские паспорта", выданные жителям Луганщины и Донетчины

5 августа, 2019, 15:09

В понедельник, 5 августа, МИД Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей по упрощенной процедуре с 24 апреля 2019 года, если человек до этого не был гражданином РФ

Об этом сообщает сайт МИД Эстонии.

Решение вступило в силу сразу после принятия.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвал такое решение ответом на подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в апреле указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.

"Ускоренное предоставление российского гражданства жителям Восточной Украины - еще одна попытка подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Это полностью противоречит духу Минских договоренностей. Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого характера", - сказал Рейнсалу.

Ранее, в мае, глава МИД Эстонии затронул тему выдачи "путинских паспортов" в Совете иностранных дел ЕС. 20 июня Европейский совет выразил серьезную обеспокоенность и готовность рассмотреть вопрос о непризнании этих русских паспортов.

"Я верю, что другие страны-члены Евросоюза и в целом международное сообщество вскоре примут подобные решения. Наш долг - продолжать активно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил Рейнсалу.

Ранее Эстония решила не признавать паспорта РФ, выданные в Крыму и Севастополе местным жителям после 18 марта 2014, если человек ранее не был гражданином России.