Делевинь вступила в брак с девушкой в Вегасе, - СМИ

5 августа, 2019, 21:16

Британская модель Кара Делевинь заключила брак с актрисой Эшли Бенсон в Лас-Вегасе. Их союз благословил двойник Элвиса Пресли

Об этом сообщает The Sun.

"Было видно, что они преданы друг другу, на их лицах были широкие улыбки. Можно было увидеть, что они серьезно относятся к тому, что делают, но в то же время и веселятся. Они хотели, чтобы все получилось просто, спокойно и легко", - рассказал владелец часовни.

Церемония обошлась девушкам в 300 долларов. Среди гостей были Шарлиз Терон, братья-музыканты The Jonas Brother и Софи Тернер.

Представители Делевинь и Бенсон пока не дали комментариев в связи с их вероятным бракосочетанием.