Делевинь вступила в брак с девушкой в Вегасе, - СМИ
5 августа, 2019, 21:16
Британская модель Кара Делевинь заключила брак с актрисой Эшли Бенсон в Лас-Вегасе. Их союз благословил двойник Элвиса Пресли
Об этом сообщает The Sun.
"Было видно, что они преданы друг другу, на их лицах были широкие улыбки. Можно было увидеть, что они серьезно относятся к тому, что делают, но в то же время и веселятся. Они хотели, чтобы все получилось просто, спокойно и легко", - рассказал владелец часовни.
Церемония обошлась девушкам в 300 долларов. Среди гостей были Шарлиз Терон, братья-музыканты The Jonas Brother и Софи Тернер.
Представители Делевинь и Бенсон пока не дали комментариев в связи с их вероятным бракосочетанием.
#PRIDE @ashleybenson оширений Cara Delevingne (@caradelevingne)
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