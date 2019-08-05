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Espreso.tvОбществоДелевинь вступила в брак с девушкой в Вегасе, - СМИ

Делевинь вступила в брак с девушкой в Вегасе, - СМИ

Британская модель Кара Делевинь заключила брак с актрисой Эшли Бенсон в Лас-Вегасе. Их союз благословил двойник Элвиса Пресли

Об этом сообщает The Sun.

"Было видно, что они преданы друг другу, на их лицах были широкие улыбки. Можно было увидеть, что они серьезно относятся к тому, что делают, но в то же время и веселятся. Они хотели, чтобы все получилось просто, спокойно и легко", - рассказал владелец часовни.

Церемония обошлась девушкам в 300 долларов. Среди гостей были Шарлиз Терон, братья-музыканты The Jonas Brother и Софи Тернер.

Представители Делевинь и Бенсон пока не дали комментариев в связи с их вероятным бракосочетанием.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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