Били током, насиловали: бывшие пленники узники застенков "ЛНР" рассказали о пытках

5 августа, 2019, 17:14

Сотрудники СБУ, привлеченные к ООС, продолжают фиксировать показания украинских пленников, незаконно заключенных террористами на временно оккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщает СБУ.

К правоохранителям обратился житель Станично-Луганского района, которого пророссийские наемники безосновательно обвинили в связях с украинскими спецслужбами и подвергли жестоким пыткам. Мужчина сообщил, что во время пребывания у отца в Луганске его неоднократно задерживали представители так называемого "МГБ ЛНР".

Прибегая к методам физического давления, террористы пытались "выбить" из мужчины признание в мифических преступлениях. В заключение бандиты вывезли его за город и после очередного избиения приказали возвращаться на контролируемую украинскими властями территорию.

Жительница Лисичанска дала показания о своем пребывании в камере Луганского следственного изолятора. Женщина сообщила, что кроме нее там была еще одна девушка, которую "спецслужба" боевиков обвинила в шпионской деятельности против квазиреспублики.

Террористы жестоко пытали "шпионку": неоднократно подвергали избиениям и пыткам электротоком. Чтобы создать необходимый видеосюжет для своего пропагандистского телеканала, боевики заставили ее пересказать подготовленный ими текст с "повинной".

Так называемый суд "ЛНР" приговорил девушку к 12 годам заключения. Кроме того, по словам жительницы Лисичанска, к заключенным, которые содержались в изоляторе по обвинению в убийствах и других тяжких уголовных преступлениях, администрация относилась значительно гуманнее, чем к украинским патриотам.

С начала 2019 года уже 11 человек предоставили Службе безопасности Украины свидетельства о фактах физического насилия и моральных издевательств над украинскими заложниками в застенках на временно оккупированной территории Луганщины.