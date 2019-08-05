Бразильский наркобарон едва не убежал из тюрьмы, переодевшись в собственную дочь. Видео

5 августа, 2019, 14:57

Лидер большой бразильской наркогруппировки 42-летний Клаувино да Силва по прозвищу Коротышка попытался сбежать из тюрьмы, притворившись собственной дочерью с помощью силиконовой маски и парика

Вместо себя в тюрьме он хотел оставить девушку - чтобы убежать он взял даже ее одежду - узкие джинсы, бюстгальтер и футболку с нарисованными сердечками и пончиками, сообщает The Guardian .

Но главное преобразования произошло на лице - он одел силиконовую маску, парик и очки. Однако это не помогло - по словам полицейских, его выдала "сильная нервозность" (а никак не вот такой внешний вид).

Теперь Силву накажут за попытку убежать и отправят в отделение тюрьмы строгого режима.

По данным полиции, Коротышка является лидером "Красной команды" - одной из самых мощных криминальных группировок в Бразилии, которая контролирует наркоторговлю в Рио.