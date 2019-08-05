Беларусь и ЕС осенью подпишут соглашение об упрощении визового режима

5 августа, 2019, 16:27

Переговоры по тексту соглашения завершились в июне, сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования

Об этом сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторина, передает БелаПАН.

Беларусь и Европейский Союз могут подписать соглашение об упрощении визового режима уже осенью. Впрочем точная дата еще не определена.

"Здесь важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС", - отметила она.

По словам Викториной, в связи с подписанием соглашения в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Могерини.

"Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - отметила дипломат.

Согласно новой визовой политике ЕС, которая начнет действовать осенью, шенгенская виза для белорусов подорожает с нынешних 60 до 80 евро. Впрочем, этого не произойдет, если стороны договорятся об упрощении визового режима и реадмиссии.