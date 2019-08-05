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Espreso.tvОбщество3 года заключения: украинца осудили за надругательство над государственным флагом

3 года заключения: украинца осудили за надругательство над государственным флагом

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В сентябре 2017 года человек в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, висевший на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.

3 августа в рамах операции "Розыск" работники сектора криминальной полиции Довгинцевского ОП задержали разыскиваемого преступника.

За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. На основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области 38-летнего ранее судимого злоумышленника приговорили к 3-м годам и 1 месяцу лишения свободы.

 

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