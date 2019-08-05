3 года заключения: украинца осудили за надругательство над государственным флагом
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В сентябре 2017 года человек в состоянии алкогольного опьянения сорвал государственный флаг, висевший на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов.
3 августа в рамах операции "Розыск" работники сектора криминальной полиции Довгинцевского ОП задержали разыскиваемого преступника.
За надругательство над государственными символами мужчине назначено наказание по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. На основании приговора Апелляционного суда Днепропетровской области 38-летнего ранее судимого злоумышленника приговорили к 3-м годам и 1 месяцу лишения свободы.
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