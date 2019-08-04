Зимбабве опередила Россию по уровню политических свобод, - Freedom House

4 августа, 2019, 14:49

После того, как в Зимбабве начала меняться власть путем избрания на демократических выборах, эта страна стала опережать более чем в полтора раза показатели уровня политических свобод в Российской Федерации

На такие официальные данные международной правозащитной организации Freedom House обратил внимание в своем блоге независимый от Кремля аналитик Андрей Илларионов, передает Еспресо.TV .

"Российский режим - действительно не зимбабвийский, - отмечает он. - Собянин (мэр Москвы - ред.) заявил, что нынешняя Россия - это не Зимбабве: "Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!". Это тот нечастый случай, когда Собянин оказался прав. Хотя Зимбабве далека от западных стандартов гражданских свобод и политических прав, нынешняя Россия находится от них еще дальше".

В подтверждение своих слов эксперт привел последние данные от Freedom House.

"В то время как Россия, будучи "несвободной страной с жестко авторитарным режимом" (согласно классификации Freedom House - ред.), опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве в 2018 году покинула группу политически несвободных стран и стала "государством с полусвободным политическим режимом", - пишет Илларионов.

По его словам, переход Зимбабве на высшую ступеньку индекса политических свобод эксперты объясняют проводимыми в 2018 году президентскими выборами, "которые хотя и сопровождались большим числом нарушений, но все же восстановили сам процесс избрания исполнительной власти в стране".

Кроме того, оппозиционный кандидат допускался в Зимбабве к участию в президентских выборах 2002 и 2008 годов, и несмотря на поражение в 2008-м получил должность руководителя правительства, добавляет политолог.

"Зимбабве - это, безусловно, не Финляндия и не Нидерланды. Но сегодня это более свободная страна, чем Россия", - отмечает Илларионов.