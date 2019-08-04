Зимбабве опередила Россию по уровню политических свобод, - Freedom House
На такие официальные данные международной правозащитной организации Freedom House обратил внимание в своем блоге независимый от Кремля аналитик Андрей Илларионов, передает Еспресо.TV .
"Российский режим - действительно не зимбабвийский, - отмечает он. - Собянин (мэр Москвы - ред.) заявил, что нынешняя Россия - это не Зимбабве: "Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!". Это тот нечастый случай, когда Собянин оказался прав. Хотя Зимбабве далека от западных стандартов гражданских свобод и политических прав, нынешняя Россия находится от них еще дальше".
В подтверждение своих слов эксперт привел последние данные от Freedom House.
"В то время как Россия, будучи "несвободной страной с жестко авторитарным режимом" (согласно классификации Freedom House - ред.), опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве в 2018 году покинула группу политически несвободных стран и стала "государством с полусвободным политическим режимом", - пишет Илларионов.
По его словам, переход Зимбабве на высшую ступеньку индекса политических свобод эксперты объясняют проводимыми в 2018 году президентскими выборами, "которые хотя и сопровождались большим числом нарушений, но все же восстановили сам процесс избрания исполнительной власти в стране".
Кроме того, оппозиционный кандидат допускался в Зимбабве к участию в президентских выборах 2002 и 2008 годов, и несмотря на поражение в 2008-м получил должность руководителя правительства, добавляет политолог.
"Зимбабве - это, безусловно, не Финляндия и не Нидерланды. Но сегодня это более свободная страна, чем Россия", - отмечает Илларионов.
- Напомним, в минувшую субботу, 27 июля 2019 года, в Москве прошли массовые протесте акции со времен Болотной площади, сопровождавшиеся самой сильной за последние годы жестокостью со стороны силовиков.
- По данным правозащитного портала ОВД-Инфо, были задержаны около 1300 демонстрантов. В свою очередь один из лидеров и идеологов российского протестного движения Вячеслав Мальцев, который сейчас находится во Франции, называет цифру в 3 тысячи человек. Более 70 из задержанных получили подтвержденные врачами травмы.
- Причиной уличных демонстраций стало то, что 57 кандидатов от оппозиции (среди них - действующие муниципальные депутаты) сначала допустили к участию в выборах в Московскую городскую думу, а потом безосновательно сняли с регистрации и часть даже арестовали.
- При этом бессменный президент России Владимир Путин в тот день находился в Санкт-Петербурге, где он днем развлекался в Финском заливе на борту подводной батискафа, а вечером принимал у себя своего кума Виктора Медведчука.
- Вчера, 3 августа, протесты возобновились и проходят преимущественно в районе Бульварного кольца.
- Свыше 600 человек оказались в автозаках.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-